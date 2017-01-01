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Гроза на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
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Внезапно на юго-западе столицы началась гроза: слышны раскаты грома, сверкают зарницы и усилился дождь.

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