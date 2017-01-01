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В Ростове-на-Дону на улице Лелюшенко прорвало трубу

Автор:
fadik855885
Дата публикации:
18:33
  • 15
  • 0

В Ростове-на-Дону на улице Лелюшенко прорвало трубу.

  • 15
  • 0

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