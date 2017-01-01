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ДТП на Тверской улице с участием двух иномарок

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:57
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Инфинити и Ауди слишком близко подъехали друг к другу на светофоре и довольно прилично помяли друг другу бока.

  • 32
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Комментарии (0)

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