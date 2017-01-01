Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:57
  • 29
  • 0

Дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду придут в московский регион вечером 6 сентября, сообщили Главные управления МЧС России по Москве и Подмосковью. Ведомства опубликовали экстренные предупреждения, основываясь на прогнозах синоптиков. В связи с прохождением фронта окклюзии, в Москве и области ожидается дождь, местами сильный, и гроза, при которой ветер усилится до 12−17 метров в секунду. Этот прогноз актуален до 22:00. МЧС рекомендует при возможности остаться дома или в укрытии, избегать рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев, водителям — переждать ливень, припарковавшись на обочине. Ведомство предупреждает о пробках, повале деревьев и повреждении линий электропередачи.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

84 0
22:29 | Max_019
На улице Хачатуряна произошло ДТП с патрульным автомобилем
19 0
21:23 | Uwis
Вот таким выдался сегодня конец рабочего дня в центре столицы