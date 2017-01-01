МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

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Дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду придут в московский регион вечером 6 сентября, сообщили Главные управления МЧС России по Москве и Подмосковью. Ведомства опубликовали экстренные предупреждения, основываясь на прогнозах синоптиков. В связи с прохождением фронта окклюзии, в Москве и области ожидается дождь, местами сильный, и гроза, при которой ветер усилится до 12−17 метров в секунду. Этот прогноз актуален до 22:00. МЧС рекомендует при возможности остаться дома или в укрытии, избегать рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев, водителям — переждать ливень, припарковавшись на обочине. Ведомство предупреждает о пробках, повале деревьев и повреждении линий электропередачи.