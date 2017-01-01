На улице Хачатуряна произошло ДТП с патрульным автомобилем

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Вечером 6 сентября на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Хачатуряна, напротив дома 8, столкнулись 2 автомобиля: "БМВ" и "Рено Логан", принадлежащий сотрудникам ОМВД района Отрадное. Оба автомобиля двигались по улице Хачатуряна в сторону улицы Декабристов. Со слов очевидцев, напротив дома 8 водитель патрульного автомобиля начал совершать правый поворот на прилегающую территорию со второго ряда, при этом он не уступил дорогу автомобилю "БМВ", который двигался правее "Рено". Автомобиль "БМВ" протаранил патрульный автомобиль. После удара автомобиль с полицейскими выбросило на газон. К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения. Виновника ДТП определит группа разбора.