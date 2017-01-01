На Кольской улице совершён наезд на пешехода

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Вечером 6 сентября на северо-востоке столицы произошло ещё одно ДТП. На Кольской улице, напротив дома 8, автомобиль "Volkswagen Jetta" совершил наезд на женщину. Автомобиль двигался по Кольской улице в сторону Полярной улицы. У дома 8 по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу стала переходить женщина. Женщина-водитель не заметила пешехода и задела её левым зеркалом. Прибывшая на место ДТП бригада медиков увезли пострадавшую в медучреждение. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. На время оформления ДТП движение по Кольской улице было затруднено.