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Работа музыкальных площадок Дня города

Автор:
Uwis
Дата публикации:
06.09 23:46
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Довольно сильный дождь не помешал работе музыкальных площадок Дня города в Камергерском переулке и на Тверской площади.

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