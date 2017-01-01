Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Лубянской площади установили дополнительный светофор

На Лубянской площади установили дополнительный светофор

Автор:
Uwis
Дата публикации:
06.09 23:46
  • 12
  • 0

На Лубянской площади установили дополнительный светофор.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
06.09 23:46 | Uwis
Памятник А. С. Пушкину в Москве после реставрации
41 0
06.09 19:57 | Uwis
ДТП на Тверской улице с участием двух иномарок
95 0
31.07 13:34 | mreportertv
В Смоленске молния ударила в светофор
73 2
09.05 14:15 | Artem_077
Митинг КПРФ прошёл в День Победы на Лубянской площади