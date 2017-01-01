Загадку природы сняли на видео в Амурской области

Автор: kknbev Дата публикации: 12:14

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49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192914

Эти кадры прислал мобильный репортёр из Бурейского района Амурской области.Его внимание привлекла лиана лимонника, которая колыхалась в абсолютно безветренную погоду! Ветка, словно маятник, ритмично качалась из стороны в сторону. "Самые настоящие природные часы!" - удивляется автор видео.Более того, когда мобильный репортёр решил остановить размеренное покачивание лианы с листьями, ветка стала двигаться по прежней траектории - без видимого постороннего вмешательства. Что заставляет лимонник покачиваться - непонятно. "Загадка природы!" - пишет мобильный репортёр.