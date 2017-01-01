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Загадку природы сняли на видео в Амурской области

Автор:
kknbev
Дата публикации:
12:14
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Эти кадры прислал мобильный репортёр из Бурейского района Амурской области.

Его внимание привлекла лиана лимонника, которая колыхалась в абсолютно безветренную погоду! Ветка, словно маятник, ритмично качалась из стороны в сторону. "Самые настоящие природные часы!" - удивляется автор видео.

Более того, когда мобильный репортёр решил остановить размеренное покачивание лианы с листьями, ветка стала двигаться по прежней траектории - без видимого постороннего вмешательства. Что заставляет лимонник покачиваться - непонятно. "Загадка природы!" - пишет мобильный репортёр.
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