Смертельное ДТП произошло на парковке ТЦ на Люблинской улице
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 09:45
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На юго-востоке столицы водитель иномарки врезался в отбойник на парковке торгового центра, один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, авария произошла на ул. Люблинская, д. 153. «На парковке торгового центра водитель автомобиля Citroen совершил столкновение с отбойником. В результате ДТП один человек погиб», - сказал источник.
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