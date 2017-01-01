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Смертельное ДТП произошло на парковке ТЦ на Люблинской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:45
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На юго-востоке столицы водитель иномарки врезался в отбойник на парковке торгового центра, один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, авария произошла на ул. Люблинская, д. 153. «На парковке торгового центра водитель автомобиля Citroen совершил столкновение с отбойником. В результате ДТП один человек погиб», - сказал источник.

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