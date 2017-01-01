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Главная  /  Репортажи  /  Капитальный ремонт кровли начали делать в дождь в селе Рогачево Московской области

Капитальный ремонт кровли начали делать в дождь в селе Рогачево Московской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:23
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"Погоду в доме" жителям села Рогачёво, что в Московской области, испортил ремонт кровли. Здесь починка крыши началась вместе с сезоном дождей.

По словам мобильного репортёра, жители дома №14 на улице Мира ждали кровельной отделки давно. Наконец, в многоэтажке был запланирован капитальный ремонт крыши. Однако пока в селе стояла жаркая погода, работ по каким-то причинам не проводили. И лишь приезд губернатора Московской области 5 сентября 2017 года в Рогачево, по мнению автора видео, подвигнул начать долгожданный ремонт.

Теперь дожди идут не только на улице, но и в квартирах жилого дома. А с пятого по первый этаж, как сообщает мобильный репортёр, по стенам течёт вода. Более того, пока на улице ночью лил дождь - натяжные потолки набрали, по словам автора ролика, по 100 литров воды. К утру людям кое-как удалось слить воду с натяжного потолка. Процесс мобильный репортёр запечатлел на видео.
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