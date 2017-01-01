Жители Махачкалы возмущены работой водоканала (ВИДЕО)

Автор: mreporter05 Дата публикации: 12:35

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192921

Жителям улицы Магидова в Махачкале нет покоя от вечной воды, которая практически ежедневно прорывается из проложенной под дорогой трубой. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял на видео последствия работы местного водоканала.По словам автора видео, труба, по которой течет вода, нуждается в замене не первый год. Однако местное управление водоканала не спешит с этим. Вместо этого - присылают бригады для латания дыр. Дорога буквально состоит из лунок, прорытых экскаватором водоканала, хотя асфальт здесь укладывался буквально 4 месяца назад. Ремонт трубы тоже незатейлив - заделывают дыру в трубе деревянным чопиком. "Так же, ремонтными бригадами придуман новый вид заработка," - рассказывает мобильный репортёр. Сначала одна бригада разрывает яму около колодца для подключения воды и ломает кран, через который подается вода в домовладения. Естественно вода начинает наполнять потихоньку колодец и уезжает. После приезжает другая бригада, которую вызывают естественно уже жильцы улицы, так как вода из колодца поднимается вверх и течет по улице. Ремонтники вскрывают люк и констатируют, что кран "прохудился", и надо его менять. Естественно - за счет жильца. На данном видео запечатлен, по словам жителя Махачкалы, именно такой случай."К сожалению, я не успел приехать на место и заснять бригаду в момент вскрытия люка. Но я разговаривал с ними по телефону и сказал, что делать поломанный кран должны они за свой счет, так как вина полностью лежит на них. Они отказались, выломали кран из колодца, чтоб я не смог доказать свою правоту, и уехали.Вот и за что мы должны платить им деньги?" - пишет мобильный репортёр.