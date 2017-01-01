Жители Махачкалы возмущены работой водоканала (ВИДЕО)
- Автор:
- mreporter05
- Дата публикации:
- 12:35
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По словам автора видео, труба, по которой течет вода, нуждается в замене не первый год. Однако местное управление водоканала не спешит с этим. Вместо этого - присылают бригады для латания дыр. Дорога буквально состоит из лунок, прорытых экскаватором водоканала, хотя асфальт здесь укладывался буквально 4 месяца назад. Ремонт трубы тоже незатейлив - заделывают дыру в трубе деревянным чопиком. "Так же, ремонтными бригадами придуман новый вид заработка," - рассказывает мобильный репортёр. Сначала одна бригада разрывает яму около колодца для подключения воды и ломает кран, через который подается вода в домовладения. Естественно вода начинает наполнять потихоньку колодец и уезжает. После приезжает другая бригада, которую вызывают естественно уже жильцы улицы, так как вода из колодца поднимается вверх и течет по улице. Ремонтники вскрывают люк и констатируют, что кран "прохудился", и надо его менять. Естественно - за счет жильца. На данном видео запечатлен, по словам жителя Махачкалы, именно такой случай.
"К сожалению, я не успел приехать на место и заснять бригаду в момент вскрытия люка. Но я разговаривал с ними по телефону и сказал, что делать поломанный кран должны они за свой счет, так как вина полностью лежит на них. Они отказались, выломали кран из колодца, чтоб я не смог доказать свою правоту, и уехали.Вот и за что мы должны платить им деньги?" - пишет мобильный репортёр.
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