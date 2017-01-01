Скорая помощь въехала в мотоциклистов на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:05
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Сразу два автомобиля не уступили дорогу машине с включёнными проблесковыми маячками. В результате её буквально сбили. Неотложка улетела на встречную полосу. У байкеров оставались доли секунды, чтобы отреагировать. Кто-то даже попытался увернуться от удара. Но столкновение было неизбежным.
Интересно, как повели себя врачи в этой ситуации. Какое-то время из автомобиля вообще никто не выходил. Мотоциклисты сами вытащили своего попутчика. А когда человек в белой футболке всё же открыл дверь, то даже не повернулся к пострадавшим - вместо этого поспешил осмотреть машину.
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