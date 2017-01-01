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В Москве для прокладки кабеля разбили новый асфальт

Автор:
Антон Сумароков
Дата публикации:
13:50
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Сразу две "беды" снял на видео мобильный репортёр в Рязановском поселении, в Москве.

Здесь, в посёлке фабрики имени 1 Мая, неделю назад постелили новый асфальт. "Дорогущий импортный асфальтоукладчик работал," - рассказывает автор видео. А накануне рабочие разбили свежее дорожное полотно, чтобы проложить какие-то кабели.

Канаву залатали по-новой. Однако местные жители считают, что такая мера - ненадолго. "Эта дорога соединяет Новую Москву со "старой". Поэтому поток автомобилей - довольно большой. Через неделю здесь будет дырка, рабочие уедут, и автомобилисты будут отрывать свои подвески," - считает мобильный репортёр.
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