В Москве для прокладки кабеля разбили новый асфальт
- Автор:
- Антон Сумароков
- Дата публикации:
- 13:50
-
- 31
Здесь, в посёлке фабрики имени 1 Мая, неделю назад постелили новый асфальт. "Дорогущий импортный асфальтоукладчик работал," - рассказывает автор видео. А накануне рабочие разбили свежее дорожное полотно, чтобы проложить какие-то кабели.
Канаву залатали по-новой. Однако местные жители считают, что такая мера - ненадолго. "Эта дорога соединяет Новую Москву со "старой". Поэтому поток автомобилей - довольно большой. Через неделю здесь будет дырка, рабочие уедут, и автомобилисты будут отрывать свои подвески," - считает мобильный репортёр.
- 31
Комментарии (0)