В Москве для прокладки кабеля разбили новый асфальт

Автор: Антон Сумароков Дата публикации: 13:50

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192924

Сразу две "беды" снял на видео мобильный репортёр в Рязановском поселении, в Москве.Здесь, в посёлке фабрики имени 1 Мая, неделю назад постелили новый асфальт. "Дорогущий импортный асфальтоукладчик работал," - рассказывает автор видео. А накануне рабочие разбили свежее дорожное полотно, чтобы проложить какие-то кабели.Канаву залатали по-новой. Однако местные жители считают, что такая мера - ненадолго. "Эта дорога соединяет Новую Москву со "старой". Поэтому поток автомобилей - довольно большой. Через неделю здесь будет дырка, рабочие уедут, и автомобилисты будут отрывать свои подвески," - считает мобильный репортёр.