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В США задержанная угнала полицейский автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:37
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Это видео - снято в США. И вполне могло бы украсить собой какую-нибудь американскую комедию.

В главной роли - девушка, которую, как сообщается, задержали за кражу. Посадили в полицейский автомобиль - но явно недооценили её находчивость и ловкость. Героине ролика удалось перебраться на водительское сиденье, завести машину - и удрать от копов на огромной скорости. Не помешали даже наручники. Правда, далеко уехать она не смогла.

В какой-то момент вылетела с дороги - и врезалась в дерево. Тут-то и попалась правоохранителям. Оставлять её без присмотра во второй раз - конечно же, никто не стал.
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