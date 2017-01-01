В США задержанная угнала полицейский автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:37
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В главной роли - девушка, которую, как сообщается, задержали за кражу. Посадили в полицейский автомобиль - но явно недооценили её находчивость и ловкость. Героине ролика удалось перебраться на водительское сиденье, завести машину - и удрать от копов на огромной скорости. Не помешали даже наручники. Правда, далеко уехать она не смогла.
В какой-то момент вылетела с дороги - и врезалась в дерево. Тут-то и попалась правоохранителям. Оставлять её без присмотра во второй раз - конечно же, никто не стал.
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