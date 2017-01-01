Рыбный переулок в центре Москвы стал пешеходным

Автор: denis947 Дата публикации: 14:02

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29 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192928

Рыбный переулок в центре Москвы стал пешеходным, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).«В центральной части города появилась новая пешеходная зона. Теперь Рыбный переулок закрыт для движения транспорта. Для проезда сохранится доступ к офисам расположенных на них организаций, для сервисной и специализированной техники», - говорится в сообщении.Уточняется, что данный переулок является частью кратчайшего пешеходного маршрута от ул. Никольская и станции метро «Площадь Революции» к парковой зоне «Зарядье».«По оценкам специалистов, этим маршрутом будут пользоваться до 100 тыс. человек в сутки. Ограничение движения транспорта позволит создать комфортный пешеходный маршрут для посетителей парка, а также повысит безопасность движения», - отметили в пресс-службе.