Рыбный переулок в центре Москвы стал пешеходным
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:02
-
- 29
«В центральной части города появилась новая пешеходная зона. Теперь Рыбный переулок закрыт для движения транспорта. Для проезда сохранится доступ к офисам расположенных на них организаций, для сервисной и специализированной техники», - говорится в сообщении.
Уточняется, что данный переулок является частью кратчайшего пешеходного маршрута от ул. Никольская и станции метро «Площадь Революции» к парковой зоне «Зарядье».
«По оценкам специалистов, этим маршрутом будут пользоваться до 100 тыс. человек в сутки. Ограничение движения транспорта позволит создать комфортный пешеходный маршрут для посетителей парка, а также повысит безопасность движения», - отметили в пресс-службе.
- 29
Комментарии (2)