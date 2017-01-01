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Главная  /  Репортажи  /  Лесной пожар в горах Рутульского района в Дагестане

Лесной пожар в горах Рутульского района в Дагестане

Автор:
Amir.Efendiev
Дата публикации:
15:44
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Примерно в 10 часов утра на территории сельского поселения "сельсовет Ихрекский" Рутульского района Республики Дагестан началось возгорание лесного массива. Это стало следствием засухи, продолжающейся более 2 месяцев. Наблюдается сильное задымление. Площадь пожара в данное время составляет несколько десятков гектаров. Пожар стремительно приближается к населенным пунктам Аран и Ихрек.

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