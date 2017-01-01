В центре Москвы после реставрации открыли памятник А.С Пушкину

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:27

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В центре Москвы на Пушкинской площади, после реставрации открыт памятник А.С Пушкину. Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой. Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет, предварительно расчистив их и загрунтовав. Для жителей и гостей столицы реставраторы с гордостью продемонстрировали результаты этой большой работы и показали монумент во всей его красе. Москвичи смогут вновь смело назначать встречи возле Александра Пушкина. Памятник Пушкину работы скульптора Александра Опекушина установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году его переместили на противоположную сторону площади. За время существования памятник реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах. Интервью: Алексей Емельянов - руководитель Департамента культурного наследия города Москвы. Павел Котельников - реставратор. Алексей Жданов - главный архитектор проекта