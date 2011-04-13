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Главная  /  Репортажи  /  Качели с символом юбилея Москвы установили в саду Эрмитаж

Качели с символом юбилея Москвы установили в саду Эрмитаж

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:56
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В саду Эрмитаж установили качели ко Дню города.

  • 14
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