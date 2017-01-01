Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Завершены работы на площади Тверской заставы

Завершены работы на площади Тверской заставы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:02
  • 22
  • 0

Все работы на площади Тверской заставы завершены, ждем торжественного открытия.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
16:53 | Uwis
ВДНХ готовится ко Дню города
40 0
04.09 23:44 | Uwis
Саввинская набережная закрыта для проезда автотранспорта до утра 7 сентября