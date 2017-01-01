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В Москве пошёл сильный дождь

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:02
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В Москве хмурилось после обеда и внезапно полил ливень. Люди бегут в укрытия. Зонты сегодня были не у всех и кто-то прилично промок.

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