На Ленинградском проспекте в Москве началась установка новых противоаварийных отбойников
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 16:25
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На Ленинградском проспекте в Москве началась установка новых противоаварийных отбойников. Старые отбойники демонтируются и на их место сразу ставят новые отбойники. Новые отбойники, благодаря своим специальным свойствам материала, должны поглотить удар автомобиля или автобуса в случае ДТП. На втором видео Алимов Константин начальник производственного комплекса "Разметка" ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы.
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