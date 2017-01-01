Работы по благоустройству "Моя улица 2017" на улице Каретный Ряд

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:58

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Работы по благоустройству по программе "Моя улица 2017" на улице Каретный Ряд приближаются к завершению.