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Главная  /  Репортажи  /  Новые светофоры с большими цифрами установили на улицах столицы

Новые светофоры с большими цифрами установили на улицах столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:39
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В рамках программы по благоустройству "Моя улица 2017" на улицах столицы установили светодиодные светофоры с большими цифрами.

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