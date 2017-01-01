Улицы Москвы украшены ко Дню города

Автор: kruto17 Дата публикации: 19:41

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Улицы Москвы украшены ко дню празднования 870-летия города. В этом году столица России отмечает День города 9 сентября, во вторую субботу первого осеннего месяца