На доме, где жил политик Немцов, повесили памятную табличку

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Сегодня в центре Москвы, на Малой Ордынке, дом 3 открыли мемориальную табличку памяти Бориса Немцова в доме, где жил убитый в 2015 году политик. Важный нюанс: в отличие от предыдущих попыток установить подобные знаки, эта — абсолютно законная с юридической точки зрения. Собрание жильцов официально решило установить табличку, следуя всем необходимым процедурам, так что снять ее власти не смогут, даже если захотят.