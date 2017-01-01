Пожарно-тактические учения МЧС прошли в школе № 1415 на северо-востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 19:19

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7 сентября 2017 года в рамках месячника безопасности на объектах образования столицы в одной из школ северо-востока Москвы прошли показательные пожарно-тактические учения. В ходе учения пожарно-спасательные подразделения продемонстрировали возможности спецтехники, стоящей на вооружении московского пожарно-спасательного гарнизона, провели эвакуацию и спасение людей из здания, а также тушение условного пожара с применением лафетных стволов с подъемных механизмов. Учения в школе № 1415 на 1-ой Останкинской улице, д. 29 прошли в реальном времени с полной эвакуацией детей из школы во время уроков. В учениях были задействованы 7 пожарно-спасательных подразделений.