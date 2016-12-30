Историческую брусчатку обнаружили под слоем асфальта жители Замоскворечья

Автор: tim777 Дата публикации: 19:41

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Жители района Замоскворечье в центре Москвы сообщают о необычной находке. Под несколькими слоями асфальта обнаружена историческая брусчатка, которая вероятно могла быть дорогой ещё в прошлом веке. Данному обнаружению поспособствовал "Его величество - случай". Дело в том, что в рамках благоустройства территории в районе проводится работа по замене дорожного полотна. Данные работы ведутся в Большом Овчинниковском переулке уже несколько недель. Старый асфальт был демонтирован дорожной фрезой. Слой за слоем в некоторых местах обнажился не привычный многим грунт, а определенно древняя кладка булыжников, которые напоминают собой мощение дороги в далеко прошедшем времени. В настоящее время работы по нанесению нового дорожного полотна здесь ещё не завершены и поэтому увидеть старую кладку из камней пока ещё можно. Не исключено, что в скором времени пласт истории снова будет скрыт под слоем современного асфальта и увидеть его снова вряд ли удастся.