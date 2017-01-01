В столице прошел грибной дождь
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:41
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В Москве в эти дни в погоде идут постоянные перемены и борьба тепла с холодом. Летнее настроение создает солнечная и ясная погода и в тоже время осень нагоняет плотную облачность с интенсивными осадками. Так, в середине дня горожане могли наблюдать грибной дождь, который выразился в кратковременных осадках одновременно с ярким солнцем. По окончании дождя над городом можно было видеть фрагмент радуги.
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