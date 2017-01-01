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В столице прошел грибной дождь

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:41
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В Москве в эти дни в погоде идут постоянные перемены и борьба тепла с холодом. Летнее настроение создает солнечная и ясная погода и в тоже время осень нагоняет плотную облачность с интенсивными осадками. Так, в середине дня горожане могли наблюдать грибной дождь, который выразился в кратковременных осадках одновременно с ярким солнцем. По окончании дождя над городом можно было видеть фрагмент радуги.

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