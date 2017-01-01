Скульптурная композиция из 6 сидящих жирафов появилась в парке Горького

Автор: tim777 Дата публикации: 20:14

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В Парке Горького неподалеку от Голицынских прудов появилась скульптурная композиция "Гости". Она создана в рамках проекта, развивающего художественное направление "Ленд-Арт" в России. Образы шести жирафов выполненных из материалов имитирующих натуральный камень, отсылают к теме тотемов, сопутствующих мифологическому восприятию мира. По задумке художника, работа соединяет в себе вековые традиции изображения сакрального через установку монументов и памятных камней, одним из которых является значительный памятник Европейской культуры - камень Hilton of Cadboll, кропотливо высеченный древними пиктами в 8 веке н.э. и найденный на территории Шотландии в 1998 году. Опираясь на слоган "Очевидное невероятное", автор проекта выводит прямо на лужайку Парка Горького, усаживая пришедших "погостить".