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После дождя в небе над Москвой появилась радуга

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:12
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Из-за пробивающегося сквозь тучи солнца во время дождя появилась радуга.

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