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Социальная реклама на железной дороге

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:12
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В столице на станции "Лианозово" Савёловского направления МЖД разместили плакат-предупреждение о последствиях катания на крыше электропоездов.

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