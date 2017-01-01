Рыбный переулок в центре Москвы стал пешеходным

6

6 0

Рыбный переулок, который находится рядом с парком Зарядье, наряду с Богоявленским переулком, стал пешеходным. Теперь, выйдя из станции метро "Площадь революции" (вестибюль со стороны улицы Никольская) и повернув налево, можно без труда дойти до парка Зарядье, при этом путь вместит большое количество людей, за счёт полностью пешеходных переулков Богоявленского и Рыбного. Единственное что, нужно будет два раза перейти проезжую часть улицы Ильинка и улицы Варварка.