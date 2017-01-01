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"Маршрут "Б" в объезд тоннелей: в центре Москвы готовится к смене схема движения транспорта

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:16
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В центре Москвы после проведенных работ по благоустройству по программе "Моя улица" в районе улиц Валовая, Житная и Серпуховской площади, также проведены подготовительные работы по изменению схемы дорожного движения. Согласно установленным информационным щитам, отныне автомобилистам, которые хотят попасть с Валовой улицы на Пятницкую надо будет использовать 3-й Монетчиковский переулок. Движение транспорта в направлении Серпуховской площади будет возможно только для разворота над тоннелем. Маршрут общественного транспорта с литерой "Б" будет следовать по внутренней стороне Садового кольца, минуя тоннели. Собственно в связи с эти и необходима данная реорганизация. Уже сегодня на участке маршрута оборудовано несколько остановок общественного транспорта с информацией для пассажиров о скором открытии нового маршрута следующего по Садовому кольцу.

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