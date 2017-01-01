Парк Зарядье готовится к открытию в день города Москвы

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Новый парк Зарядье на месте снесённой когда-то в прошлом гостиницы готовится к открытию в день города Москвы, которой исполняется в этом году 870 лет. К парку Зарядье можно попасть разными путями, в том числе пешком от станции метро "Площадь Революции" (вестибюль со стороны улицы Никольская) по двум полностью пешеходным переулкам Богоявленский и Рыбный. Видео с пояснением о пешеходном переулке Рыбный смотрите в другом моём репортаже https://www.mreporter.ru/reports/192964