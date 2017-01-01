Движение транспорта по Пречистенской набережной перекрыто до 8 сентября
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:51
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- 27
7 сентября с 16:00 перекрыто движения на Пречистенской набережной от Соймоновского проезда до Крымского моста из-за проведения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица». В настоящее время на данном участке ведутся работы по установке новых опор освещения, укладывается асфальт и иные виды работ. Перекрытие будет действовать до 4:00 8 сентября.
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