Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Город детей "Строим сами" возводят на ВДНХ

Город детей "Строим сами" возводят на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:50
  • 14
  • 0

Напротив макета ракеты «Восток» в зоне «Архитектурный институт» будут проводиться мастер-классы по изготовлению масок в форме городов и объемных картонных костюмов. На площадке «Плетеный город» архитектор Ольга Рокаль продемонстрирует всем желающим, как из цветного полиэтиленового шнура создать городские объекты: арки, купола, своды. В мастерской «Домдома» ребята соберут большой конструктор из разноцветных фанерных домиков. В разделе «Я у мамы инженер» детям предложат построить башню и мост из деревянных конструкций в соответствии с принципами русского инженера-новатора В.Г. Шухова.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
22:43 | LaimeLaim
Полная Луна в небе над столицей
15 0
21:19 | Uwis
На ВДНХ открылся постоянный шоу-рум с вариантами квартир для жителей сносимых домов