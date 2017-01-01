Город детей "Строим сами" возводят на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 20:50

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Напротив макета ракеты «Восток» в зоне «Архитектурный институт» будут проводиться мастер-классы по изготовлению масок в форме городов и объемных картонных костюмов. На площадке «Плетеный город» архитектор Ольга Рокаль продемонстрирует всем желающим, как из цветного полиэтиленового шнура создать городские объекты: арки, купола, своды. В мастерской «Домдома» ребята соберут большой конструктор из разноцветных фанерных домиков. В разделе «Я у мамы инженер» детям предложат построить башню и мост из деревянных конструкций в соответствии с принципами русского инженера-новатора В.Г. Шухова.