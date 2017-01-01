Орхидею Бульбофиллум фаленопсис представили в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 21:44

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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые представили орхидею Бульбофиллум фаленопсис с ароматом мёртвой крысы, цветками, похожими на куски сырого мяса и огромными листьями. Гости сада смогут увидеть и тоже понюхать уникальное растение из Новой Гвинеи в Пальмовой оранжерее в течение пары недель и узнать о нём детальную информацию на обзорных экскурсиях по тропикам и открытой территории в воскресенье 10 сентября.