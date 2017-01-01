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Полная Луна в небе над столицей

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:43
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В вечернем небе над столицей можно увидеть полную Луну. Уже завтра Луна начнет убывать.

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