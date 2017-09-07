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Главная  /  Репортажи  /  Ремонт дороги в дождливую погоду в Ярославле

Ремонт дороги в дождливую погоду в Ярославле

Автор:
Максим Ворошнин
Дата публикации:
07.09 23:10
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В Ярославле идет ремонт дорог. Но каким образом он происходит? Сегодня 07.09.17 по ул. Суздальской в г. Ярославле, идет ремонт асфальтового покрытия. До этого 3 месяца дорога стояла отфрезерованная и никому не нужная. Ну а сегодня, когда почти сутки шли проливные дожди, дорогу решили заасфальтировать. При том, что там были ямы глубиной 20-30 см. Ни выравнивающего слоя, ничего! Мы с активистами весь вечер простояли на том участке, рабочие делали вид, что заняты другими процессами и не выезжали на самый разбитый участок дороги, но стоило нам уйти, как вереницы самосвалов поехали к асфальтоукладчику и работа закипела, при том, что лужи никуда не делись да и весь день и вечер шел дождь. Фото и видео прилагаю. На фото те самые ямы для примера. На видео видно как лопатой закидывают асфальт в лужи. Далее видео как вечером уже самосвалом выгружают асфальт прямо в те самые лужи и ровняют маленьким трактором.

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