Начинаются реставрационные работы шпиля павильона "Центральный"

Автор: Uwis Дата публикации: 07.09 23:44

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Начинаются реставрационные работы шпиля павильона "Центральный". Сейчас, на почти стометровой высоте, альпинисты устанавливают леса, на которых будут работать специалисты. Павильон «Центральный», построенный в 1950–1954 гг. — одно из главных и наиболее монументальных сооружений Выставки. Архитектура павильона сравнима с лучшими примерам русской классической архитектуры. Его уступчатая высотная композиция завершается шпилем со звездой. Общая высота павильона со шпилем - 97 метров. Общая площадь павильона — 3500 кв. м.