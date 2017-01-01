Разбитый участок дороги в городе Беломорск

Автор: djswetkoff Дата публикации: 04:19

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Дорога в город с трассы вся разваливается, делать нужно капитально все 36 км. Ямочный ремонт не делается вообще, уже много кто колеса гнул тут и год назад и два и три и в этом году не исключение. В город один въезд другой дороги нет, все продукты и тд и тп привозятся по ней, страдают и пассажиры которые трясуться в автобусах пригородных. Официальное обращение к ИО главе Карелии Парфенчикову.