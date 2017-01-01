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Главная  /  Репортажи  /  Странные огни в небе заметили моряки в порте "Кавказ"

Странные огни в небе заметили моряки в порте "Кавказ"

Автор:
Костя Корягин
Дата публикации:
09:07
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Моряки на рейде в порте "Кавказ" заметили в небе странные огни. Неопознанный объект над Чёрным морем удалось запечатлеть на видео.

По словам автора ролика, вспышки виднелись с воды, где стоят накопители-суда. По мнению очевидцев, это было не что иное, как НЛО - неопознанный летающий объект. "Он зависал в небе перед судном в течение 10 минут, а затем каждый из огней постепенно гасли," - рассказывает мобильный репортёр.

Уже через 5 минут огни вновь разгорелись и зависли в том же месте - минут на 5-7. По словам автора видео, объект все это время медленно, крутился, приобретая то треугольную форму, то прямоугольную.

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