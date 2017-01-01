В Аниве теплотрасса без изоляции греет улицу

Автор: nikola19520610 Дата публикации: 10:11

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35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192982

Жители города Анива, что в Сахалинской области, недовольны халатным отношением энергоресурсной компании к обслуживанию теплотрасс. По словам мобильного репортёра, в населенном пункте значительная часть теплопровода греет не только квартиры, но и воздух.Это происходит оттого, что некоторые участки теплотрассы лежат на улице без изоляции. В результате - значительная часть энергии расходуется, по мнению автора видео, не по назначению. Кроме того, обогрев улицы кладётся дополнительным бременем на кошелёк потребителей - уверен местный житель.По словам автора видео, в таком состоянии централизованное теплоснабжение находится более пяти лет. "Однако власти и прокуратура проезжают мимо, словно закрывают глаза на насущную проблему," - пишет мобильный репортёр.