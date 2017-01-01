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Главная  /  Репортажи  /  В Аниве теплотрасса без изоляции греет улицу

В Аниве теплотрасса без изоляции греет улицу

Автор:
nikola19520610
Дата публикации:
10:11
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Жители города Анива, что в Сахалинской области, недовольны халатным отношением энергоресурсной компании к обслуживанию теплотрасс. По словам мобильного репортёра, в населенном пункте значительная часть теплопровода греет не только квартиры, но и воздух.

Это происходит оттого, что некоторые участки теплотрассы лежат на улице без изоляции. В результате - значительная часть энергии расходуется, по мнению автора видео, не по назначению. Кроме того, обогрев улицы кладётся дополнительным бременем на кошелёк потребителей - уверен местный житель.

По словам автора видео, в таком состоянии централизованное теплоснабжение находится более пяти лет. "Однако власти и прокуратура проезжают мимо, словно закрывают глаза на насущную проблему," - пишет мобильный репортёр.

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