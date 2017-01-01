В Аниве теплотрасса без изоляции греет улицу
- Автор:
- nikola19520610
- Дата публикации:
- 10:11
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Это происходит оттого, что некоторые участки теплотрассы лежат на улице без изоляции. В результате - значительная часть энергии расходуется, по мнению автора видео, не по назначению. Кроме того, обогрев улицы кладётся дополнительным бременем на кошелёк потребителей - уверен местный житель.
По словам автора видео, в таком состоянии централизованное теплоснабжение находится более пяти лет. "Однако власти и прокуратура проезжают мимо, словно закрывают глаза на насущную проблему," - пишет мобильный репортёр.
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