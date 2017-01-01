С 9 сентября в столице удлиняется маршрут автобуса № 803

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С 9 сентября 2017 года на маршруте автобуса № 803 «ВДНХ (сев.) – Станция Бескудниково» организуется заезд к станции метро «Отрадное». Между остановками «Алтуфьевское шоссе, 12» и «Высоковольтный проезд» автобусы будут следовать в обоих направлениях по Алтуфьевскому шоссе и улице Хачатуряна до станции метро «Отрадное», далее по улицам Декабристов, Пестеля и Бестужевых, затем снова по улице Декабристов и Алтуфьевскому шоссе.