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Главная  /  Репортажи  /  В ночь с 9 на 10 сентября на Белорусском направлении МЖД изменяется график движения поездов

В ночь с 9 на 10 сентября на Белорусском направлении МЖД изменяется график движения поездов

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:57
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Электрички Белорусского направления МЖД изменят расписание из-за ремонтных работ в ночь с 9 на 10 сентября. Это связано с развитием пассажирской инфраструктуры. Для минимизации неудобств пассажиров технологические "окна" назначены на вечернее и ночное время. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов на станциях и на вокзалах.

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