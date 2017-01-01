На станции метро "Третьяковская" произошёл конфликт между пассажирами: 1 человек пострадал
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 11:32
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Утром 8 сентября, на станции метро "Третьяковская" произошёл конфликт между пассажирами. Как стало известно, пострадавший получил ножевое ранение. На месте ЧП работают сотрудники полиции. На станции обстановка спокойная. Пострадавшего увезли на Скорой помощи в ближайшую городскую больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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