На станции метро "Третьяковская" произошёл конфликт между пассажирами: 1 человек пострадал

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:32

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Утром 8 сентября, на станции метро "Третьяковская" произошёл конфликт между пассажирами. Как стало известно, пострадавший получил ножевое ранение. На месте ЧП работают сотрудники полиции. На станции обстановка спокойная. Пострадавшего увезли на Скорой помощи в ближайшую городскую больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.