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Главная  /  Репортажи  /  На станции метро "Третьяковская" произошёл конфликт между пассажирами: 1 человек пострадал

На станции метро "Третьяковская" произошёл конфликт между пассажирами: 1 человек пострадал

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:32
  • 36
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Утром 8 сентября, на станции метро "Третьяковская" произошёл конфликт между пассажирами. Как стало известно, пострадавший получил ножевое ранение. На месте ЧП работают сотрудники полиции. На станции обстановка спокойная. Пострадавшего увезли на Скорой помощи в ближайшую городскую больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    11:57
    Репортаж стоило назвать: Адресные планы... А то видео не соответствует тому, что написано в заголовке и в описании.
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