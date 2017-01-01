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Главная  /  Репортажи  /  На информационных стойках метро появилась сувенирная продукция ко Дню города

На информационных стойках метро появилась сувенирная продукция ко Дню города

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:34
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На информационных стойках метро появилась сувенирная продукция ко Дню города: майки, ложки, обложки.

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