На минской ТЭЦ случился взрыв
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:07
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Как рассказывают водители, которые в тот момент проезжали мимо, на территории предприятия появился огонь, а затем над местом вспышки поднялось темное грибовидное облако. По словам руководителей ТЭЦ, на электростанции взорвался трансформатор.
Сообщается, что никто из работников не пострадал. А вот жители нескольких районов белорусской столицы, а также ближайших поселков на несколько часов лишились электричества и тепла.
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