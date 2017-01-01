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На минской ТЭЦ случился взрыв

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:07
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Взрыв на минской ТЭЦ запечатлел на видео авторегистратор.

Как рассказывают водители, которые в тот момент проезжали мимо, на территории предприятия появился огонь, а затем над местом вспышки поднялось темное грибовидное облако. По словам руководителей ТЭЦ, на электростанции взорвался трансформатор.

Сообщается, что никто из работников не пострадал. А вот жители нескольких районов белорусской столицы, а также ближайших поселков на несколько часов лишились электричества и тепла.
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