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Супергерой спас попавшего в ДТП мотоциклиста в Таиланде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:21
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В Таиланде на помощь сбитому мотоциклисту пришел местный Человек-паук. Кадры с камеры наблюдения выложили в социальные сети сотрудники Департамента полиции провинции Та-Янг.

Сообщается, что байкер совершил неосторожный маневр и оказался под колесами пикапа. После сильного удара он упал на асфальт и не мог подняться. По шоссе, в опасной близости от пострадавшего, проехал грузовик. И вдруг на дорогу выскочил Человек-паук. Он остановил поток машин и оказал мотоциклисту первую помощь.

Как поясняют интернет-пользователи, спасителем байкера оказался обычный продавец гирлянд, который обожает носить на работу костюмы супергероев. Как видим, он и ведет себя соответствующим образом.
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