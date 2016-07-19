Супергерой спас попавшего в ДТП мотоциклиста в Таиланде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:21
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Сообщается, что байкер совершил неосторожный маневр и оказался под колесами пикапа. После сильного удара он упал на асфальт и не мог подняться. По шоссе, в опасной близости от пострадавшего, проехал грузовик. И вдруг на дорогу выскочил Человек-паук. Он остановил поток машин и оказал мотоциклисту первую помощь.
Как поясняют интернет-пользователи, спасителем байкера оказался обычный продавец гирлянд, который обожает носить на работу костюмы супергероев. Как видим, он и ведет себя соответствующим образом.
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